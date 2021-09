Des mesures pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans la construction

L'Institut wallon de Formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) et le secteur de la construction mettront en œuvre dans les prochaines semaines des mesures concrètes pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction, ont annoncé conjointement lundi, lors d'une conférence de presse à Charleroi, les responsables de l'organisme et des représentants du secteur de la construction. Parmi ces mesures annoncées figurent des incitants financiers, des actions de sensibilisation ainsi que des ""rencontres-minutes" entre les différents acteurs de la formation en alternance.