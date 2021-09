Sondage: composez votre onze de base pour la rencontre des Diables rouges contre la Biélorussie

Ce mercredi à 20h45, la Belgique défiera la Biélorussie sur terrain neutre à Kazan. Les Diables rouges, solidement accrochés à la première place du groupe E et de plus en plus proches de décrocher leur ticket pour le Mondial 2022 au Qatar, tenteront de signer un parfait 9/9 en Russie après les victoires acquises assez aisément en Estonie jeudi et face à la République tchèque dimanche au stade Roi Baudouin.

Mettez-vous dans la peau de Roberto Martinez et composez votre onze de base pour cette rencontre face aux Biélorusses :