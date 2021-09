Revirement de situation pour Kiese Thelin: le transfert de l’Anderlechtois à Konyaspor annulé parce que son manager est trop gourmand!

Voilà un rebondissement auquel on ne s’attendait dans le dossier du transfert d’Isaac Kiese Thelin. Avec les arrivées de Joshua Zirkzee et de Christian Kouamé dans la capitale, le buteur suédois a vu ses chances de jouer diminuer drastiquement. Avec l’accord de la direction mauve, l’attaquant de 29 ans s’est donc mis en quête d’un nouveau club. Et il avait trouvé son bonheur, puisque le club turc de Konyaspor s’était montré intéressé par ses services. Après quelques négociations, tout semblait réglé avec le club de l’ancien Standardman Paul-José Mpoku. Enfin, tout, ou presque.

Car, ce lundi en début de soirée, on apprend que le club turc a mis un terme aux discussions. Pour une raison bien indépendante du joueur, et encore moins du club bruxellois. En effet, si le club turc a décidé de se retirer, c’est parce qu’il a estimé que le manager de Kiese Thelin était trop gourmand !