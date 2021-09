Le couple royal, à nouveau testé négatif au coronavirus, peut reprendre ses activités

Le jour de la rentrée des classes, l’information était parvenue que l’un des membres de la monarchie avait été diagnostiqué positif au coronavirus. De bonne source, il s’agissait de l’un des plus jeunes enfants du couple royal. Immédiatement, le Roi et la Reine avaient eux-mêmes passé un test, dont les résultats s’étaient montrés négatifs. Ils avaient néanmoins dû restreindre leurs contacts et annuler toutes leurs activités, notamment une audience dans le cadre de l’initiative citoyenne « Be Heroes », un rendez-vous sportif au Mémorial Van Damme ou encore une visite de la reine Mathilde au musée de la mode d’Anvers.