L’UEFA autorise le retour des supporters visiteurs dans les stades pour l’ensemble de ses compétitions

Quatre clubs belges seront présents sur la scène européenne cette saison. Le Club de Bruges disputera la Ligue des Champions dans un groupe avec Manchester City, le Paris Saint-Germain et Leipzig. Genk (avec le Dinamo Zagreb, le Rapid Vienne et West Ham) et l’Antwerp (avec l’Olympiacos, Francfort et Fenerbahce) joueront l’Europa League. La Gantoise participera elle à la Conference League dans un groupe avec l’Anorthosis Famagouste, le Flora Tallinn et le Partizan Belgrade.