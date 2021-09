US Open: Alexander Zverev se défait de Jannik Sinner pour atteindre les quarts de finale

Étonnant durant la semaine, avec un top 20 féminin pas du tout ébranlé (alors que les têtes de série masculines roulaient sous le tapis à Flushing), cet US Open 2021 a connu un week-end dramatique pour ses favorites et quelques autres outsiders côté messieurs comme Tsitsipas, Rublev ou Shapovalov. Ainsi, on aurait bien parié une poignée de dollars pour une finale Barty-Osaka, samedi prochain, mais jamais on aurait misé un cent sur leur élimination simultanée au 3e tour, avant même la fameuse deuxième semaine !