Emmanuel André fait le point sur le coronavirus en Belgique: «Des indicateurs commencent à s’allumer»

Le microbiologiste Emmanuel André était invité sur La Première ce mardi matin pour faire le point sur le coronavirus en Belgique. «Le virus circule encore dans les grandes villes, dans les populations non vaccinées, notamment à Bruxelles», a-t-il rappelé.

Selon lui, il faudra encore être prudent étant donné que certains indicateurs sont à la hausse. « On voit une augmentation des infections. Avec la rentrée à l’école et au travail, il y a multiplication des contacts. Est-ce que cela va se transformer en une augmentation exponentielle ? Grâce à la vaccination et aux bons comportements adoptés avec le temps, on devrait pour voir l’éviter. On a une marge d’action. Mais on a vu qu’en Israël il y a eu une vaccination, mais les contaminations ont augmenté et des mesures ont dû être prises. »