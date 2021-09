Le SPF Economie a reçu un nombre record de signalements de fraudes

Depuis 2015, les signalements pour tromperie, arnaque, fraude ou escroquerie contre le consommateur ont plus que triplé auprès du SPF Economie. « Ces signalements sont essentiels. Ils guident l’action de nos services d’Inspection en plus de faire respecter les droits des consommateurs. Afin d’améliorer la réception et le suivi de ces signalements, les outils numériques mériteraient un investissement encore plus conséquent. C’est pourquoi le guichet unique créé pour centraliser toutes les questions et les plaintes des consommateurs sera un objectif important du gouvernement afin de mieux protéger les consommateurs », souligne dans le communiqué le ministre de l’Economie, Pierre-Yves Dermagne.