Yes we plant: la Wallonie va planter 4.000 km de haies et 1 million d’arbres d’ici 2024

L’opération du gouvernement wallon « Yes We plant », lancée en avril dernier pour renforcer le maillage écologique et protéger la biodiversité, a déjà engrangé des promesses de plantation pour plus de 1.000 kilomètres de haies et 500.000 arbres, dont plus de 300 km ont déjà été plantés, indique la ministre de l’Environnement Céline Tellier mardi dans un communiqué. Lire aussi Météo: tous les secteurs agricoles ont souffert de l’été pourri Un compteur d’engagements a été lancé lors de la Foire agricole de Battice le week-end dernier. « En un week-end, les agriculteurs et le grand public ont annoncé vouloir planter 257 kilomètres de haies supplémentaires », se réjouit la ministre.

Au total, les engagements à planter atteignent désormais plus de 800 km et quelque 339.000 arbres, qui s’ajoutent aux 333 km et 189.030 arbres déjà plantés.

« La saison de plantation n’a pas encore commencé et ces chiffres réjouissants montrent à quel point ce projet concret est une réponse qui fait sens face à la crise de la biodiversité et suite aux inondations qu’a connues la Wallonie », ajoute Céline Tellier. « Les phénomènes climatiques extrêmes risquent de devenir notre nouvelle normalité. C’est pourquoi il est nécessaire de nous adapter avec ce type de projets très concrets pour rendre notre territoire plus résilient », poursuit-elle.