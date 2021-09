L'équipementier aéronautique Asco passe dans des mains suisses (2)

Asco est une entreprise familiale basée à Zaventem mais dispose de sites de production en Belgique, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Canada. L'entreprise emploie 1.200 personnes et générait un chiffre d'affaires de quelque 260 millions d'euros par an sur la période 2018-2020. Plus récemment, l'entreprise sous-traitante de géants comme Airbus ou Boeing a souffert de la crise sanitaire, qui a généré des turbulences sans précédent dans le secteur aérien. Asco a également été sévèrement touchée par une cyberttaque.

Le Suisse Montana Aerospace occupe pour sa part 5.000 personnes sur 28 sites dans le monde. L'entreprise est cotée à la Bourse de Zurich.