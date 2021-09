Bourse de Bruxelles - Les marchés européens restent prudents et en légère baisse

Solvay (112,00) et Galapagos (50,94) étaient positives de 0,4 et 0,3 pc, UCB (97,78) et arGEN-X (294,10) négatives par contre de 0,5 et 0,9 pc.

AB InBev (50,25) hésitait encore tandis que KBC (72,52) et Ageas (43,08) étaient en hausse de 0,6 et 0,8 pc, Aperam (53,02) se distinguant par un bond de 4,8 pc.

Hors indice, les résultats d'Atenor (60,60) et de la Compagnie du Bois Sauvage (365,00) étaient accueillis par des hausses de 2,3 et 6,4 pc, AudioValley (3,35) et Econocom (3,23) chutant de 5,6 et 4 pc.

D'Ieteren (131,50) et Deceuninck (3,75) repartaient de 0,9 et 0,8 pc à la hausse tandis que Lotus Bakeries (5.550,00) reperdait 1,8 pc.

Une marque d'intérêt faisait rebondir Bone Therapeutics (1,63) de 17,3 pc, MDxHealth (1,30) et IBA (18,20) repartant de 3,6 et 2 pc à la hausse alors que Mithra (20,20) et Oxurion (1,84) cédaient 1,7 et 1 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,1867 USD dans la matinée de mardi, contre 1,1866 USD la veille vers 16H30. L'once d'or cédait 6,85 dollars à 1.814,85 dollars et le lingot se négociait autour de 49.195 euros, en recul de 195 euros.