Voyages: ce qu’il faut savoir si vous vous rendez en France, qui est en zone rouge

Après Bruxelles il y a quelques semaines, la Wallonie et la Flandre sont repassées en rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Depuis la fin du mois d’août, la France est totalement en rouge.

La France est désormais complètement en rouge après le changement du Val de Loire. C’est également le cas de la Grèce puisque la Thessalie, dernière région à avoir été indiquée en orange, est également passée au rouge. Toutes les régions d’Allemagne qui étaient encore en vert sont passées à l’orange et Berlin est désormais rouge. La Lettonie et une bonne partie de l’Autriche ont également échangé le vert pour l’orange. Tandis que l’Estonie et la Lituanie ont viré au rouge. Enfin, le nord et le sud de la Suède, une partie du sud de la Norvège, la Bulgarie, l’Islande, l’Irlande, le sud du Danemark, plusieurs régions d’Italie et la Grèce sont également en rouge. C’est le cas également de l’Espagne et du Portugal depuis plusieurs semaines.