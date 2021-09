Brigitte Bardot réagit au décès de Jean-Paul Belmondo: «Je pense à lui, je l’aimais»

L’inoubliable interprète d’« Et Dieu… créa la femme », Brigitte Bardot, a rendu hommage mardi à Jean-Paul Belmondo, décédé la veille à 88 ans, en déclarant à l’AFP qu’elle « pense à lui » et est dans le « chagrin ».

« J’ai un gros chagrin comme sa chienne Chipie qui fut sa dernière et si fidèle compagne. Je pense à lui, je l’aimais. Il me manque et je n’ai plus envie d’en parler, les grandes douleurs sont muettes », a-t-elle écrit dans un communiqué transmis à l’AFP par sa fondation.