Coronavirus: la Wallonie va ouvrir 7 antennes de vaccination pour la rentrée académique

Concrètement, 3 antennes fixes seront ouvertes sur les sites des universités de Liège (du 15 au 21/09 et du 6 au 12/10), de Namur (du 21 au 25/09 et du 11 au 15/10) et de Louvain-la-Neuve (du 15 au 21/09 et du 6 au 12/10).