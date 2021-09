Vaccination à Bruxelles: l’objectif est loin d’être atteint

De mauvais résultats que la Cocom « est encore en train d’analyser ». Une chose est sûre, les centres – quatre des dix sites bruxellois sont encore ouverts – ne font plus le plein : 7.000 vaccins la semaine dernière, contre 9.000 huit jours plus tôt. Et les actions de proximité ne compensent pas, loin s’en faut. La preuve par le succès plus que relatif de l’opération lancée dans les supermarchés : 805 doses, seulement, ont trouvé acquéreur dans les Primark, Action et autre Ikea la semaine dernière. Pire encore : la vaccination via les pharmacies, testée pendant trois jours dans une officine molenbeekoise n’a permis de convaincre que 40 personnes !

La priorité est désormais clairement mise sur les plus jeunes : les infections augmentent toujours plus à Bruxelles que la moyenne belge, et plus significativement chez les 10-19 ans. Et le taux de vaccination des plus jeunes reste dramatiquement bas dans la capitale : 38 % des 18-24 ans sont entièrement vaccinés (contre 81 % en Flandre, 68 % en Wallonie). Chez les 12-17 ans, c’est le cas pour seulement 18 % (69 % en Flandre, 51 % en Wallonie). Une solide alerte pour les rentrées scolaire et académique.

Une campagne de sensibilisation est menée dans les écoles, à destination des élèves, de leurs parents, et du personnel depuis le 1er septembre. Dès la semaine prochaine, la vaccination sera proposée, soit dans l’enceinte de l’école, soit dans l’un des centres, dans un créneau réservé. Le Vaccibus poursuit lui aussi ses tournées, et s’arrêtera, notamment, sur les campus universitaires bruxellois. De nouvelles antennes décentralisées de vaccination s’ouvrent : outre Molenbeek et Saint-Josse, le CPAS de la Ville de Bruxelles, Evere, Etterbeek, Koekelberg auront la leur, la gare Centrale aussi. Enfin, bPost, la SNCB et bientôt la Stib vont tester la vaccination en entreprise.