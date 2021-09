Les Limiñanas: «De película»

C’est l’histoire de Saul, « petit mec de province, qui aime la musique et le cinéma » mais déteste aller au lycée, et de Juliette, « 18, 19 ans », qui « travaille dans une caravane des années 60 », nous raconte Lionel sur la plage d’ouverture de ce disque fait à 6 mains. Un disque sur lequel les guitares donnent une idée de ces grands espaces qu’évoque le terme road-trip, mais aussi cette transe enfiévrée qu’une telle romance implique. Façon Sailor et Lula, nous dit-on. C’est vraiment ça ! Les cordes dessinent des boucles inlassables et des crescendos d’enfer (« Je rentrais par le bois… BB »), les textures imaginées sous la houlette de Laurent Garnier donnent du relief et « personnalisent » ce mélange de textes parlés/chantés et d’instrumentaux où l’on retrouve aussi quelques guests, tel… Bertrand Belin (« Au début c’était le début »).

