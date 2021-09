Basket: une plainte au pénal contre les 3x3 Lions, toutefois autorisés à disputer l’Euro

Basketball Belgium, l’Association Wallonie-Bruxelles de Basketball, et Basketbal Vlaanderen ont contacté la cellule des fraudes sportives de la police fédérale dans le cadre de l’affaire de fraude présumée dans l’organisation de tournois fictifs de basket 3x3. La plainte pénale est combinée à une enquête disciplinaire interne chez Basketbal Vlaanderen, précise la fédération dans un communiqué.

