Taxe kilométrique, budget, transition énergétique… le menu chargé du gouvernement bruxellois

En dépit de l’emprise que continue d’exercer la situation sanitaire sur l’activité politique à Bruxelles, le gouvernement de la Région-Capitale sera mobilisé au cours des prochaines semaines et au-delà par plusieurs dossiers à clarifier. Parmi ceux-ci, on relèvera le budget, le plan taxi et la taxe kilométrique intelligente. Lire aussi Bruxelles: le centre-ville retrouve peu à peu ses clients d’avant la crise covid, pas encore ses touristes Budget Le ministre du Budget Sven Gatz (Open VLD) entend maintenir le budget sur la voie de l’équilibre entre les recettes et les dépenses, à l’exception des coûts d’investissement du métro et d’un certain nombre de travaux d’infrastructure que le gouvernement bruxellois maintient hors du budget. Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas eu d’ajustement budgétaire cette année en raison de l’incertitude persistante quant à la durée de la crise liée à la pandémie.

Taxe kilométrique En ce qui concerne SmartMove, l’avis du Conseil d’État est attendu prochainement. Il y a quelques jours, le ministre-président Rudi Vervoort a exprimé ses doutes quant à l’introduction d’une taxe kilométrique intelligente au cours de cette législature. La Flandre et la Wallonie ne sont pas favorables à cette mesure. M. Vervoort a reconnu dans plusieurs interviews récentes qu’il serait très difficile d’instaurer une taxe kilométrique sans accord avec celles-là. Et un tel accord deviendra de plus en plus difficile à obtenir en s’approchant des élections. M. Vervoort a annoncé qu’il déposerait au Conseil des ministres d’ici quelques semaines son projet de plan taxi promis depuis longtemps. Le dossier est actuellement en consultation intercabinet.

Lire aussi Vaccination à Bruxelles: «Les gens viennent parfois avec des mythes, nous, on répond avec des faits» Transition climatique et énergétique Le ministre de la Transition climatique et de la Propreté, Alain Maron (Ecolo), viendra aussi avec plusieurs dossiers sur la table au cours des prochains mois. Pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, la stratégie Renolution connaîtra de nouvelles avancées concrètes : après le lancement de Renoclick cet été avec Sibelga – programme d’accompagnement des pouvoirs publics vers la neutralité carbone de leur parc de bâtiments –, il annonce le lancement, en septembre, de Renolab, un instrument d’appels à projets censés contribuer au déploiement à grande échelle de solutions innovantes pour la rénovation durable et circulaire.