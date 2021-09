Raymond Domenech sous le charme de Romelu Lukaku: «C’est l’un des meilleurs attaquants au monde»

Plus rien ne semble désormais inquiéter Romelu Lukaku. Auteur d’un doublé contre l’Estonie, l’attaquant des Diables rouges a célébré sa 100e cap avec l’équipe nationale belge par un but et une passe décisive. S’il ne participera pas au match contre la Biélorussie en raison d’une suspension, il a charmé beaucoup d’observateurs. Y compris Raymond Domenech, qui n’a pas souvent été tendre avec les joueurs de Roberto Martinez.

« À l’heure actuelle, il est l’un des meilleurs attaquants mondiaux. Lewandowski, Haaland, Mbappé, Lukaku… il y en a quelques-uns », a indiqué l’ancien sélectionneur des Bleus lors de l’émission « L’Équipe du Soir » après le match contre la République tchèque. « Il a une puissance impressionnante. Et nous nous sommes rendus compte que, même dans les petits espaces, il peut se débrouiller. Regardez le troisième but, il est dos au but, il joue en déviation de manière très juste de l’extérieur. Il a travaillé sur son jeu dans les petits espaces. Là où il est très intéressant, c’est sur ses remises, ses amorties, ses déviations de la poitrine. À chaque fois que ses équipiers le trouvent, ça permet à l’entrejeu de monter rapidement et de jouer en étant lancé. Il a ça dans sa palette. » Et le consultant de poursuivre en ayant déjà le regard tourné vers un certain France-Belgique lors du Final Four de la Nations League : « Avec Lukaku devant, les Belges peuvent jouer dans l’espace. C’est une vraie équipe de contres. Le mois prochain, on aura l’opposition. On verra le style des deux équipes. »