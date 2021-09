20 Km de Bruxelles: le masque requis au départ et à l’arrivée

La course organisée traditionnellement le dernier dimanche du mois de mai sera exceptionnellement programmée en septembre cette année et encadrée de toutes les mesures sanitaires qui s’imposeront à cette date. » Tombée au printemps dernier, cette annonce avait redonné le sourire aux fanas de la course à pied. Déjà annulés en 2020 pour cause de covid, les 20 Kilomètres de Bruxelles, 41es du nom, auront bel et bien lieu cette année et ce, le 12 septembre prochain. Restait à préciser les mesures retenues pour que le rassemblement sportif, ouvert pour la première fois également aux marcheurs, permette de cavaler sur le pavé en toute sécurité. A un peu moins d’une semaine de l’événement, c’est désormais chose faite. « Le port du masque sera obligatoire au départ et à l’arrivée », précise Carine Verstraeten, en charge de l’organisation. L’information ne figure pas pour l’instant sur le site internet. « Mais chaque coureur est averti lorsqu’il vient récupérer son dossard », assure notre interlocutrice.

Lire aussi Coronavirus: les derniers obstacles au pass sanitaire à la belge L’imposition partielle du port du masque est une décision prise en concertation avec la Ville de Bruxelles, responsable du respect des règles sanitaires sur son territoire. « Ce week-end, nous avons eu deux grands événements, le Mémorial Van Damme et le match des Diables rouges », entame Benoit Hellings (Ecolo), l’échevin des Sports. « Avec respectivement 27.000 et 22.000 personnes. Là, nous avons imposé le Covid Safe Ticket car les gens sont sans masque et à proximité les uns des autres. Pour les événements de type course comme le BXL Tour qui s’est tenu il y a quelques jours, nous demandons aux participants de porter le masque dans les villages de départ et d’arrivée. » Ce sera donc le cas aussi pour les 20 Kilomètres. « On ne demande pas de Covid Safe Ticket car il s’agit d’un événement extérieur et, a priori, en courant, les gens ne se retrouvent pas les uns sur les autres. »

Des villages repensés Les villages ont, eux, été repensés et élargis. « Pour éviter les attroupements », poursuit Benoit Hellings, « aucune activité parallèle n’y sera organisée et on sait aussi que cette année, il y aura 20.000 personnes et non 40.000 comme les autres années. Et ces personnes ne partent pas toutes en même temps. »