Relance: les «green bonds» européens ne soutiendront ni le gaz naturel ni le nucléaire

La Commission européenne lancera en octobre ses obligations vertes (« green bonds ») destinées à financer, à hauteur de 250 milliards d’euros – sur les 750 prévus – d’ici 2026, l’emprunt commun dans le cadre du fonds de relance post-covid de l’Union. Les projets énergétiques liés au nucléaire et au gaz naturel en seront exclus, et ce quels que soient les résultats des débats toujours en cours sur la taxonomie, la classification des investissements financiers verts, a-t-on appris de source européenne en milieu de journée.

Certains investissements gaziers restent toutefois bien éligibles aux soutiens via les plans nationaux de relance, pour autant que ce type de technologie soit transitoire et « contribue clairement à nos objectifs climatiques », comme les réseaux de chauffage à distance, avait indiqué mardi matin le commissaire européen au Budget Johannes Hahn, lors d’une conférence de presse. Mais pour les « green bonds », le cadre réglementaire exclut bien le nucléaire et le gaz naturel. Ce cadre garantit aux investisseurs que les fonds mobilisés seront affectés à des projets verts et que la Commission rendra compte de l’impact environnemental de ces projets. Neuf catégories d’investissements sont prévues dont les énergies propres, l’efficacité énergétique (notamment l’isolation des bâtiments) et les transports durables.