Louvain-la-Neuve: les 24 heures vélo reportées

Les organisateurs des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve ont décidé de reporter l’édition de cette année à mars 2022 afin de mettre « toutes les chances de notre côté pour pouvoir organiser un événement qui satisfera le plus grand nombre possible », a rapporté mardi Lucie Drygalski, la présidente du Cercle sportif étudiant (CSE), auprès de la RTBF. Selon le média public, les dates du 9 et 10 mars sont pour le moment envisagées.

La décision a été prise après consultation, notamment, des autorités communales, de la police et de l’université. Le CSE a estimé ne pas avoir assez de temps pour adapter, avant octobre, au contexte sanitaire actuel, l’événement, qui peut accueillir habituellement jusqu’à 40.000 personnes.