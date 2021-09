Un ancien joueur d’Anderlecht revient sur son aventure au Parc Astrid: «J’ai tout dépensé, surtout pour faire la fête»

Si le Sporting d’Anderlecht mange actuellement son pain noir en privilégiant les jeunes de l’Académie, il n’en oublie pas pour autant son glorieux passé. Car il n’y a pas si longtemps, les Mauves trônaient en tête du championnat de Belgique. Une époque bien connue par Kanu, alias Rubenilson dos Santos da Rocha. Le milieu de terrain de 33 ans a évolué au Parc Astrid entre 2008 et 2013 et a notamment remporté deux titres nationaux (2010 et 2012).

Interrogé par Het Gazet van Antwerpen, le principal intéressé est revenu sur son aventure dans la capitale belge. « Je me sens plus en forme qu’il y a dix ans parce que je suis plus discipliné », explique celui qui évolue dorénavant pour Rupel Boom. « Je viens d’une famille pauvre. Quand Anderlecht m’a fait une offre, j’ai soudain reçu beaucoup d’argent. Ce qui est rentré, je l’ai aussitôt dépensé surtout quand je faisais la fête. Je ne me suis pas assez reposé. Si j’avais eu à l’époque quelqu’un à mes côtés qui m’avait mieux guidé, j’aurais été plus loin que maintenant. »