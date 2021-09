Australie: la justice rend les médias responsables des commentaires sur leur page Facebook

La Haute Cour d’Australie a rendu une décision historique en matière de diffamation, considérant que les sociétés de médias sont « éditrices » de publications postées par des tiers sur leurs pages Facebook, les rendant responsables des commentaires diffamatoires rédigés par leur audience.

La Haute Cour d’Australie a rejeté mercredi un appel introduit par les plus grands journaux du pays, dont The Sydney Morning Herald et The Australian.