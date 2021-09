Bone Therapeutics réduit sa perte au premier semestre

Sur les six premiers mois de l'année 2021, le total du produit d'exploitation s'est élevé à 770 millions d'euros, en légère augmentation par rapport à la même période en 2020 (730 millions).

"Bone Therapeutics prévoit de disposer d'une trésorerie suffisante pour poursuivre ses activités jusqu'au deuxième trimestre 2022. Dans l'optique de renforcer à nouveau sa position de trésorerie à court terme, la société évalue et travaille actuellement sur plusieurs options de financement et prévoit de lever de nouveaux fonds auprès d'investisseurs existants et nouveaux ainsi qu'auprès de partenaires stratégiques."