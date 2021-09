«Benedetta», «Serre-moi fort»… Les sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine (vidéos)

Une grande œuvre sulfureuse et sacrée sur l’engagement dans une croyance, la manipulation, le pouvoir, l’hypocrisie et l’austérité du système religieux. Etrange, énigmatique parfois, acquis à la farce et à l’outrance, le film est un formidable terrain de jeu pour les acteurs.

Une vie démente (Ann Sirot & Raphaël Balboni)

Comment et pourquoi parler de la démence sémantique, maladie neurodégénérative du même type qu’Alzheimer, sur la personne atteinte et sur son entourage, et qui agit d’abord sur le comportement et le langage ? Au-delà de son aspect documentaire, ce film est inventif, tendre et drôle. Duo à suivre.