Dexia réduit sa perte nette au premier semestre

Fin décembre 2020 et en juin 2021, les Etats français et belge ont ratifié la prolongation de la garantie de financement de Dexia pour une nouvelle période de 10 ans à compter du 1er janvier 2022.

L'État luxembourgeois ne prend plus part au mécanisme de garantie. Sa quote-part de 3% est répartie entre les États belge et français en proportion de leur quote-part respective actuelle de 51,4% et 45,59%, soit 53% pour la Belgique et 47% pour la France.