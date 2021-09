Attentats de Paris: un procès pour l’histoire

Le procès des attentats commis le 13 novembre 2015 à Paris par Salah Abdeslam et consorts sera historique à plus d’un titre.

Un procès à nul autre pareil. Hors norme. Démesuré. Lourde tâche : juger le mal terrible qui a été commis le 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Ce mercredi 8 septembre s’est ouvert devant la cour d’assises spécialement composée – donc devant des magistrats professionnels et non un jury populaire – le procès des accusés de ces attentats qui ont coûté la vie à 131 personnes et en ont blessé plus de 400. Quelques chiffres pour donner la mesure de l’événement judiciaire : ce procès est prévu pour durer plus de 8 mois et demi, il devrait prendre fin le 25 mai 2022 (sauf retard !). Il va juger 20 accusés – dont Salah Abdeslam, seul survivant des commandos – mais seulement 14 seront présents. Près de 1.800 parties civiles et plus de 300 avocats pour les représenter. Auquel il conviendra d’ajouter quelques centaines de journalistes venus du monde entier.

Pour faire face à un tel défi logistique, un tribunal a été bâti au cœur même de l’ancien palais de justice de Paris, sur l’île de la Cité. 750 m² de salles et de bancs en bois installés dans les vastes salles des pas perdus. Le nouveau palais, tout de verre et d’acier, ne pouvait pas accueillir en toute sécurité et aussi longtemps, un tel monde.

Les audiences se tiendront du mardi au vendredi, chaque après-midi. Les lundis sont gardés en réserve pour compenser un possible retard. Le séquençage de ce procès a été déterminé à l’avance. Les trois premières journées sont ainsi réservées aux constitutions de parties civiles et la lecture du rapport du président. Ensuite suivront des auditions d’experts du terrorisme. Les victimes seront entendues en octobre, premiers temps forts en émotions. L’interrogatoire de personnalité des accusés en novembre. Et, seulement fin 2021 et début 2022, la cour d’assises se penchera sur le déroulé des faits. Un procès qui s’annonce d’ores et déjà éprouvant pour les centaines de victimes.