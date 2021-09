Le prix moyen des terres agricoles belges a augmenté de 10%, la plus forte hausse en 5 ans

"Au même titre que les autres segments de l'immobilier, la hausse du prix des terres agricoles se poursuit inexorablement", observe le notaire Renaud Grégoire. En cause? La faiblesse des taux d'intérêt, la rareté des biens mis sur le marché et la flambée du prix des matières premières.

Cette augmentation se constate aussi bien en Flandre (+10,7%) qu'en Wallonie (+8%). Sur une période de 5 ans, le prix moyen après inflation a augmenté de 27,2% au nord du pays et de 21% au sud. Par ailleurs, la différence de prix ne fait que croitre entre la Flandre et la Wallonie. "Aujourd'hui, il faut débourser en moyenne 25.800 euros en plus pour acheter une terre agricole en Flandre qu'en Wallonie", précise Fednot.