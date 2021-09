Alex Albon va faire son retour en Formule 1 au volant d’une Williams

« Je suis vraiment impatient à l’idée de revenir en F1 », a déclaré Albon, cité sur le site de sa future équipe. « Quand on passe un an loin des circuits, on est jamais sûr de pouvoir revenir alors j’aimerais vraiment remercier Red Bull et Williams de croire en moi et m’aider à signer mon retour sur la grille. Williams a réalisé de réels progrès cette saison et j’ai hâte de les aider à continuer en 2022. »