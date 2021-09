Un blessé lors d’une fusillade à Bruxelles

La fusillade s’est déroulée lundi vers 19 heures à la suite d’un vol avec violence commis juste avant, mais dont les circonstances exactes ne sont pas encore claires. Il y aurait eu une bagarre puis un homme a sorti une arme à feu et a tiré à deux reprises. Une première balle a été tirée en l’air et la seconde a touché un passant. Celui-ci a reçu un projectile au niveau du postérieur.

Un homme qui circulait lundi soir dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode a été blessé lors d’une fusillade, a communiqué le parquet de Bruxelles mercredi. Il a été touché au niveau du postérieur et a été transporté à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. Cinq personnes ont été interpellées et mises à la disposition du parquet pour ces faits.

Les bourgmestres réagissent

« Les tensions sont nombreuses dans ce quartier depuis longtemps et les deux communes n’ont de cesse d’interpeller les ministres qui se sont succédés à l’Intérieur et les secrétaires d’état à la migration » déclarent Cecile Jodogne, bourgmestre ff de Schaerbeek et Emir Kir, Bourgmestre de Saint-Josse. « Nous n’avons eu jusqu’à présent que peu d’écoute pour les renforts de la police fédérale au niveau de la gare du nord et pas plus pour enfin trouver une solution pérenne à la question de la prise en charge des transmigrants » concluent-ils. « Nous ré interpellerons à ce sujet Madame Verlinden, Ministre de l’Intérieur et Monsieur Mahdi, Secrétaire d’Etat en charge de la migration ».