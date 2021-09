Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène confirmé chez un particulier

La Belgique conserve son statut indemne auprès de l’Organisation mondiale de la Santé Animale (OIE).

« S’agissant d’oiseaux captifs (et non de volailles), cette contamination ne remet pas en cause le statut indemne d’infection par le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène chez les volailles, récupéré le 16 août dernier auprès de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Cependant, tous les éleveurs de volailles et d’oiseaux doivent encore faire preuve de prudence, comme éviter autant que possible le contact entre leurs animaux et les oiseaux sauvages. L’Afsca recommande donc que tous les oiseaux soient abreuvés et nourris à l’intérieur », explique l’Afsca.

Le virus tel qu’il circule actuellement, et ces dernières années, n’est pas transmissible aux humains. Le consommateur n’encourt également aucun risque. La viande et les œufs de poules peuvent être consommés en toute sécurité.