109 millions d'investissement et un résultat courant de 3,5 millions pour Noshaq

Malgré un contexte difficile, Noshaq a ainsi pris des décisions d'investissement pour un total de 109 millions d'euros au bénéfice des PME de la région liégeoise, ont rapporté le président du conseil d'administration Jean-Michel Javaux et son CEO Gaëtan Servais. Sur les 109 millions investis, 83 constituent des prises de capital.

Il s'agit d'un niveau d'investissement qui s'inscrit dans la moyenne des exercices précédents, soit 115 millions d'euros par an sur les cinq derniers exercices. "Une performance financière que le groupe doit en premier lieu aux efforts déployés par ses 35 collaborateurs, présents tout au long de l'année aux côtés des entreprises en portefeuille et matérialisés par l'octroi de 99 moratoires accordés à 61 sociétés", ont précisé les deux représentants du fonds d'investissement, ce qui a un impact de 4,2 millions d'euros dans la trésorerie "mais on le fait avec un sentiment de devoir dans le cadre de la relance économique", a précisé Gaëtan Servais.