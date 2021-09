Wout van Aert heureux après sa deuxième victoire au Tour de Grande-Bretagne: «Pour moi, c’était l’étape la plus importante»

« Ce n’est peut-être pas la plus grande course que j’ai gagnée, mais je serai longtemps heureux de la façon dont je l’ai fait », a déclaré le champion de Belgique, vainqueur de sa deuxième étape. « C’était douloureux pendant deux kilomètres. Au bas de la dernière montée, c’était très raide. Je me suis fixé comme objectif de survivre à cette partie délicate », a reconnu Van Aert, qui a également endossé le maillot de leader. « Pour moi, c’était l’étape la plus importante de ce tour. Cela a été un bon test pour moi. Sur le papier, vous auriez pu conclure à l’avance que ce parcours était juste un peu trop difficile pour moi. Il s’avère que quand on est en confiance, beaucoup de choses sont possibles. J’ai pu aller juste au-dessus de la limite pour arracher cette victoire. Il fallait que ça vienne des orteils. »

« Un sprint plein de mérite » « J’avais étudié le parcours. Je savais qu’il était très important d’être bien positionné au pied de la montée. Nous pensions qu’Alaphilippe et Woods seraient les plus grands concurrents. Quand je me suis enfin retrouvé dans leur roue, je savais que je pouvais tabler sur mon sprint. Quand Julian a attaqué, j’ai sorti un sprint plein de mérite. »