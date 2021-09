Procès des attentats de Paris: le show d’Abdeslam fait la Une des médias

« Tout d’abord, je tiens à témoigner qu’il n’y a pas de divinité à part Allah et que Mohamed est son serviteur et son messager. » Dans ses colonnes, Le Soir ouvre son compte rendu de la première journée d’audience par les mots de Salah Abdeslam et analyse : « Dès le prélude, le doute n’est déjà plus permis : le principal accusé des massacres qui ont fait 130 morts rejette la justice des hommes. »

La Libre ouvre également son édition avec le procès et note que le principal accusé a perturbé l’audience en évoquant ses conditions de détention : « Dangereux ou pas dangereux, on est des hommes, des êtres humains. On a des droits. On est comme des chiens […] Cela fait plus de six ans que je suis emprisonné comme un chien. »