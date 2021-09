Moment cocasse à l’US Open: Harris balance deux bouteilles sur le court… et finit par essuyer avec Zverev et l’arbitre (vidéo)

L’US Open qui aime exacerber le patriotisme américain avec la montée du célèbre drapeau des USA, sur l’énorme Ashe Stadium, et le chant du « The Star-Spangled Banner », (« La Bannière étoilée »), au début de chaque « night session », est obligé de ravaler sa fierté. Pour la première fois de l’histoire, et ça remonte à… 1880, il n’y a aucun joueur, ni joueuse « made in USA » en quarts de finale à New York. « Amazing » !