Le tribunal se dit incompétent dans le dossier opposant un «coronaseptique» à Marc Van Ranst

Willem Engel avait assigné Marc Van Ranst en justice pour diffamation. Il lui reprochait de l’avoir qualifié d’escroc, de coronasceptique et d’extrémiste, sur Twitter et dans la presse. Le camp de M. Engel estimait que cela avait porté au préjudice du Néerlandais, l’avait exposé à un mépris du public, et que de tels propos sortaient du champ de la liberté d’expression.