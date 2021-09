Assassinat d’André Cools: la justice italienne a refusé l’extradition de Cosimo Solazzo

« La cour d’appel Italienne considère principalement qu’il n’existe pas de garanties suffisantes que Monsieur Solazzo, s’il était extradé, pourrait recevoir des traitements diagnostiques, thérapeutiques et alimentaires adéquats et continus, requis par les pathologies graves et chroniques dont il souffre et qui, si elles ne sont pas traitées, pourraient avoir des conséquences exceptionnellement graves pour sa santé », indique l’avocat général Jean-Baptiste Andries pour le parquet général de Liège.