Dans LéNA cette semaine: le Buena Vista Social Club renaît 25 ans après

Franchement, on a tapé dans le mille », lance avec fierté Eliades Ochoa un quart de siècle après l’enregistrement de l’album mythique du Buena Vista Social Club. Avec 8 millions d’exemplaires vendus, celui-ci s’est converti en un phénomène mondial. Du jour au lendemain, ses participants, dont plusieurs musiciens septuagénaires tombés dans l’oubli ou qui étaient retraités et vivotaient, sont devenus des stars internationales. « Ce phénomène a ouvert les portes à la musique cubaine dans le monde entier. Partout, Cuba est devenu à la mode », relève le guitariste. Pourquoi reparler de ce groupe aujourd’hui ? Parce que ce 17 septembre, World Circuit fêtera le triomphe de Buena Vista Social Club en lançant une édition de luxe de l’album remastérisé, accompagnée de photos inédites, de biographies et de textes. S’y ajoutera une compilation de morceaux enregistrés au printemps 1996 dans les studios de l’Egrem, à La Havane, mais jamais diffusés.

Retrouvez chaque samedi le supplément « LéNA » dans votre journal « Le Soir », ou dès maintenant en version numérique. Pas encore abonné(e) ? Découvrez notre offre sur mesure.

Les articles :

Lire aussi Un quart de siècle plus tard, la magie du Buena Vista Social Club est de retour

Lire aussi Le jeune Madrilène Guillermo Martínez et ses rêves en chambre imprimés en 3D

Lire aussi Le réchauffement climatique force la viniculture à se réinventer