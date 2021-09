Elke Van den Brandt reçoit un prix de la promotion du vélo à Lisbonne

Mme Van den Brandt suit les traces, entre autres, de Michael Bloomberg, de la ville d’Oslo et de l’ancien cycliste Chris Boardman. « Je suis très honorée de recevoir ce prix. C’est un prix que je partage avec les milliers de Bruxellois qui choisissent une alternative et prennent ainsi part à la lutte contre la pollution atmosphérique et la pression automobile dans notre ville. Je tiens également à remercier explicitement mes prédécesseurs Bruno De Lille, Pascal Smet et Bianca Debaets, qui ont contribué à jeter les bases du changement qui s’opère à Bruxelles. Bruxelles est en train de devenir une ville à taille humaine, et cela n’est pas passé inaperçu ici non plus », a déclaré Elke Van den Brandt.