Niels Nkounkou, nouvelle recrue du Standard: «J’ai hâte de découvrir les supporters»

Niels Nkounkou a été présenté jeudi en début d’après-midi. L’arrière gauche français, prêté le dernier jour du mercato estival par Everton au Standard sans option d’achat, en a profité pour faire part de ses ambitions. « Je suis venu pour gratter du temps de jeu et de me battre pour gagner ma place dans l’équipe », dit-il d’entrée de jeu. Avant d’évoquer sa saison à Everton : « Je ne regrette pas ce choix car j’ai beaucoup appris aux côtés de Carlo Ancelotti, notamment au niveau de mon positionnement tactique. C’est lui qui avait su me convaincre de signer à Everton ». À ce moment-là déjà, le Standard suivait ses évolutions et avait souhaité l’enrôler après sa période marseillaise. « Les contacts étaient bien avancés avec Everton et c’était difficile d’effectuer marche arrière ».

Le Standard, Niels Nkounkou connaissait avant d’y mettre les pieds. « Je savais que le club évolue régulièrement sur la scène européenne, même si ce n’est malheureusement pas le cas cette saison, et je connaissais quelques joueurs, dont Moussa Sissako, pour l’avoir côtoyé en équipes de jeunes ». Physiquement prêt, le Français devrait être repris dans la sélection de Mbaye Leye pour le derby de dimanche à Seraing. « Juste avant mon arrivée au Standard, j’ai visionné quelques vidéos pour me rendre compte de l’ambiance qui pouvait régner à Sclessin. J’ai hâte de découvrir les supporters ».