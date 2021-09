La chaîne de magasins de vêtements e5 prévoit de bons résultats pour 2021

Malgré l'impact négatif de l'année de pandémie sur les magasins de mode en général, e5 prévoit de bons chiffres de bénéfices pour 2021. "Avec le premier semestre, e5 est en avance sur son plan d'affaires et peut déployer ses plans d'investissement à plein régime". À l'horizon 2023, e5 vise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros hors TVA.

"Les mesures sanitaires strictes ne nous ont pas facilité la tâche, mais aujourd'hui nous voyons notre vision et notre stratégie confirmées par la confiance des clients existants et l'attraction de nouveaux clients", ont déclaré Peter et Kristof De Sutter.