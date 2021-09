Les ligues européennes fermement opposées au projet d’un Mondial tous les 2 ans

Les principales ligues européennes de football ont affirmé jeudi dans un communiqué leur opposition au projet qui vise à organiser une Coupe du monde tous les deux ans, contre quatre actuellement.

« Les ligues vont travailler de concert avec les différentes parties prenantes afin d’empêcher les instances du football de prendre des décisions unilatérales qui pourraient affaiblir le football national, ce qui est de la plus haute importance et le ciment de nos clubs à travers l’Europe et le monde », pouvait-on lire.