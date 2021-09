Le nouveau port de Calais, inauguré, sera mis en service en octobre

Après six années de travaux, le projet d'extension et de modernisation du port de Calais pour l'adapter à l'évolution du trafic transmanche, d'un budget de 863 millions d'euros, a été inauguré jeudi pour une mise en service prévue en octobre.

L'objectif, pour ce nouveau port imaginé dès 2002 et dont François Hollande était venu poser la première pierre en septembre 2016, est d'en d'accroître les capacités pour l'adapter "aux navires de nouvelle génération" et "aux besoins logistiques et industriels de demain". Avec un trafic poids lourds "qui a pratiquement doublé et un volume de fret transmanche qui a triplé au cours des 20 dernières années", les infrastructures du port de Calais "ne permettaient plus d'assurer une qualité de services optimale", selon la direction du premier port de passagers en France, le quatrième de marchandises.

Au-delà de l'augmentation de la capacité des terminaux, l'enjeu du projet est aussi d'accueillir les futures générations de ferries "de plus de 220 mètres de long" qui requièrent des "quais d'accostage plus longs" et dont les manœuvres "nécessitent des bassins plus larges".

Ce nouveau port comprend une digue de trois kilomètres, un bassin de 90 hectares navigables, 65 hectares de terre-plein (dont 45 gagnés sur la mer), trois nouveaux postes ferries et 39 bâtiments nécessaires à l'exploitation et à l'accueil des clients du port, dont 1.000 m2 réservés au duty-free.