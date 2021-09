Le procès de Jérôme Boateng pour violences conjugales est ouvert: de lourdes accusations

Anne Leiding, porte-parole du procureur de Munich, a pris la parole pour résumer les faits contenus dans l’acte d’accusation : « M. Boateng a d’abord lancé sur (la victime) une lanterne, il l’a manquée, il l’a injuriée et lui a lancé une boîte isotherme qui l’a touchée à la partie supérieure droite du corps, particulièrement au bras, ce qui l’a blessée », a-t-elle décrit.

En costume sombre et chemise blanche, le joueur star de 33 ans, ancien du Bayern Munich et champion du monde 2014, est arrivé comme prévu pour l’ouverture de l’audience à 10h00 locales, a constaté une journaliste de l’AFP-TV. Il était accompagné de son avocat Kai Walden.

« Il s’est ensuite éloigné, puis il est revenu vers elle, il l’a de nouveau injuriée, frappée, et tirée par le bras », a poursuivi la porte-parole, tout en précisant que ces éléments relevaient uniquement de l’accusation, et que les débats jeudi devraient « faire la lumière (…) pour savoir si tout cela correspond à la réalité ou non ».