Noel Gallagher tacle Adnan Januzaj: «Il travaille sûrement dans un restaurant de fish and chips à présent»

Gallagher sait à quel point les fans de United peuvent être surexcités à propos de leurs transferts entrants et se souvient d’une conversation qu’il a eue avec un supporter rival lorsqu’Adnan Januzaj est entré pour la première fois sur le terrain. « Je me souviens d’un fan de Man United qui me regardait dans les yeux en disant ‘Ce gamin va changer le football mondial’. Je ne sais pas où il est maintenant. Il travaille probablement dans un restaurant de fish and chips».