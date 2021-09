Bourse de Bruxelles - Les marchés ont réduit leurs pertes après les annonces de la BCE

Solvay (110,10) et Galapagos (50,64) reculaient de 0,45 et 0,94 pc, arGEN-X (283,00) regagnant 0,18 pc. Ageas (41,34) se repliait de 0,91 pc, Aperam (50,98) et Umicore (53,60) abandonnant 1,28 et 1,00 pc. Sofina (365,00) et Elia (106,10) valaient finalement 0,61 et 0,38 pc de plus que mercredi, Ackermans (152,20) et GBL (96,10) gagnant 0,66 et 0,61 pc tandis que Colruyt (47,61) perdait 1,08 pc. Proximus (16,95) était négative de 0,12 pc, Orange Belgium (19,48) et Bpost (8,10) cédant par ailleurs 0,51 et 0,25 pc.

Bekaert (38,44) et Tessenderlo (33,30) abandonnaient 1,1 et 1 pc, Kinepolis (46,80) et Econocom (3,28) cédant 1 pc alors que Barco (19,84) et Roularta (15,40) étaient positives de 1,3 et 2 pc. Sipef (51,40) et Solvac (120,50) étaient en hausse de 2,4 et 2,1 pc, Balta (2,50) remontant de 2 pc. Oxurion (1,80) chutait de 2,9 pc tandis que Bone Therapeutics (1,59) et Biocartis (4,01) se dépréciaient de 1,2 pc chacune contrairement à Hyloris (13,85), positive de 1,1 pc.