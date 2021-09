Un nouveau «Kimback»: Clijsters participera au tournoi de Chicago aux USA

Novak Djokovic n’est plus qu’à deux succès d’un Grand Chelem calendaire historique auquel il ne veut plus trop penser « pour ne pas se disperser ». Car s’il touche au but, Zverev en demi-finale, ce vendredi, et potentiellement Medvedev (à condition de battre le Canadien Auger-Aliassime), en finale, ce dimanche, sont là pour briser le rêve new-yorkais au moindre relâchement. Mais le serpent serbe siffle comme jamais dans cet US Open où les têtes, à l’instar de Berrettini, en quart, continuent de tomber sous les coups charmeurs mais destructeurs du nº1…