Coronavirus: Bruxelles planche sur son pass sanitaire

Namur imposera le Covid Safe Ticket pour certains événements des Fêtes de Wallonie

Par S.VDV

Les villes wallonnes n’ont pour le moment pas l’intention de suivre l’exemple de Bruxelles, restant sur la ligne fédérale et régionale. A Charleroi, le masque refera son apparition plus fréquente, notamment durant les festivités des Fêtes de Wallonie. Certains événements privés se dérouleront avec le Covid Safe Ticket mais pas à la demande de la Ville, uniquement à l’initiative des organisateurs. A Liège, on continue à suivre les deux lignes directrices martelées depuis des mois : continuer à vacciner et rappel des gestes barrières. Pas question donc d’imposer le Covid Safe Ticket pour d’autres événements que ceux pour lesquels il est déjà exigé (comme les concerts ou les matchs de foot). Contrairement à son pendant flamand, l’Union des villes et communes wallonnes n’a pas reçu de demandes de communes pour étendre le pass sanitaire, nous a confirmé son président, Maxime Daye. La seule exception vient de Namur et vise les Fêtes de Wallonie. « J’ai imposé le Covid Safe Ticket pour les gros événements des fêtes de Wallonie, comme les concerts, le village des saveurs, le combat des échasseurs ou le discours du mayeur, mais il n’y aura pas de pass sanitaire au-delà de ces cas de figure », explique Maxime Prévot, bourgmestre de Namur.