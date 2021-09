Blessé au genou gauche, David Goffin annonce la fin de sa saison 2021

Il a décidé d’arrêter les frais : ce jeudi soir, David Goffin (30e) a annoncé la fin d’une saison 2021 plutôt catastrophique, le concernant.

Une année minée par les blessures (adducteurs, cheville et genou !) et les contre-performances : pas une seule victoire en Grand Chelem et un total de 8 éliminations d’entrée ! Seul éclair dans la grisaille, un titre ATP-250 conquis en février à Montpellier, soit le 5e sacre de sa carrière. Mais ça n’empêche pas le Liégeois, encore 16e mondial en janvier, de dégringoler au classement ATP, il ne fera bientôt plus partie du top 30.